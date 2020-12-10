Людиново, Калужская область, 10 декабря, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Жители микрорайона Сукремль города Людиново пришли на помощь гибнущему на замерзшем льду местного озера молодому лебедю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov На помощь раненой птице пришли людиновские спасатели

Лебедь не улетел со своими сородичами в тёплые страны, а остался зимовать на озере. Пока не было морозов, лебедь легко добывал себе пищу из водоёма, но с похолоданием начал образовываться лёд, и на озере остались только промоины. В одну из морозных ночей льдом затянулась и последняя промоина, а лебедь лишился источника пищи, и ему грозила неминуемая гибель. На помощь пришли людиновские спасатели: Роман Питерский, Дмитрий Шунин и Владимир Коршунов. Они обогрели и накормили обессиленную птицу. Как выяснилось позже, у лебедя было повреждено крыло. Охотовед Владимир Полещук оперативно доставил птицу в калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс». Теперь выхаживанием раненого лебедя-шипуна с серьезным повреждением крыла занялась руководитель Центра биолог Вероника Матюшина.

Калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс» — некоммерческая общественная организация, целью которой является помощь диким животным, пострадавшим от человека или других факторов. «Феникс» был создан на базе биологического кружка Областного центра образования в 2004 году. Лечение, реабилитация, содержание диких животных в «Фениксе» осуществляется на пожертвования неравнодушных калужан и жителей области.