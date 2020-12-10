Москва, 10 декабря, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В России выплату из материнского капитала получают более 900 тыс. семей с первыми детьми и 230 тыс. семей, где родился второй ребёнок. Об этом 10 декабря сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

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«На текущий момент у нас свыше 900 тыс. семей с первыми детьми получают выплату в целом по России, и 230 тыс. со вторыми детьми, которые получают эту выплату из средств материнского капитала», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Баталина добавила, что эффект от мер по поддержке рождаемости и семей с детьми, которые были введены в 2020 году, будет заметен в течение ближайших двух-трех лет.

«И после этого будут приниматься решения о том, какие еще дополнительные меры необходимы», — подчеркнула замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту федерального бюджета на 2021−2023 годы, в 2021 году размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 1 января 2020 года, а также в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года составит 483 881,83 рубля.

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