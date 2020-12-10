Ярославль, 10 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Красноперекопский районный суд Ярославля поступил иск к автотранспортному предприятию «ПАТП-1». Житель города хочет взыскать 10 млн рублей за гибель своего отца в резонансном ДТП 24 января 2020 года. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Последствия аварии на Московском проспекте

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Московском проспекте 62-летний водитель рейсового автобуса маршрута № 41 потерял управление, столкнулся с еще одним автобусом, выехал на встречную полосу, а после нескольких столкновений врезался в дерево.

В результате аварии пассажир второго автобуса скончался. Расследование уголовного дела продолжается, но сын потерпевшего решил предъявить иск к транспортной компании, которой принадлежал автобус.

«Мы подали иск на 10 миллионов рублей, в дальнейшем исковые требования могут быть уточнены. Сейчас дело находится на начальной стадии рассмотрения. Сам водитель привлекается в качестве третьего лица, «ПАТП-1» несет за его действия ответственность как работодатель. Иск подается к владельцу источника повышенной опасности», — рассказал YarNews адвокат Алексей Самойлов.

По мнению адвоката, уголовное дело в отношении водителя автобуса может быть закрыто, так как причиной столкновения, скорее всего, стало ухудшение состояния здоровья.