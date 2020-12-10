К автотранспортному предприятию Ярославля предъявили иск на 10 млн рублей
Ярославль, 10 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Красноперекопский районный суд Ярославля поступил иск к автотранспортному предприятию «ПАТП-1». Житель города хочет взыскать 10 млн рублей за гибель своего отца в резонансном ДТП 24 января 2020 года. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Московском проспекте 62-летний водитель рейсового автобуса маршрута № 41 потерял управление, столкнулся с еще одним автобусом, выехал на встречную полосу, а после нескольких столкновений врезался в дерево.
В результате аварии пассажир второго автобуса скончался. Расследование уголовного дела продолжается, но сын потерпевшего решил предъявить иск к транспортной компании, которой принадлежал автобус.
По мнению адвоката, уголовное дело в отношении водителя автобуса может быть закрыто, так как причиной столкновения, скорее всего, стало ухудшение состояния здоровья.