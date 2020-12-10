Ярославль, 10 декабря, 2020, 10:24 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление о запрете выхода и выезда на лёд на водных объектах в период ледостава. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волга в Ярославле

Постановление подписал мэр города Владимир Волков. Выход на лёд запрещён до установления устойчивого и безопасного ледостава. Постановление датировано 8 декабря и вступает в силу на следующий день после публикации.

В этом году в Ярославле под лёд пруда на улице Сторожевой уже провалился ребёнок. Его спасли работавшие неподалёку сотрудники «Ярославльводоканала». Лед встал в черте города на Волге и Которосли. Горожане активно используют его для катания на коньках и рыбалки.