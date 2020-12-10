Москва, 10 декабря, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на конфискации имущества коррупционеров и членов их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Мы настаиваем на введении конфискации имущества коррупционеров и их родственников, членов их семей по очень простому принципу: если они доказывают законность приобретения имущества, у них есть документы, источники средств — нет вопросов, а если нет — всё конфискуется в пользу государства. Это было бы правильно и справедливо», — заявил Миронов.

Кроме того, в партии считают, что не должно быть сроков давности для коррупционных деяний, они также не должны иметь права на условно-досрочное освобождение (УДО).