Игарка, Красноярский край, 10 декабря, 2020, 09:53 — ИА Регнум. В Красноярском крае в связи с забастовкой вахтовиков на Тагульском месторождении проводится прокурорская проверка.

Ysia.ru Прокуратура

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Красноярского края, организована проверка соблюдения трудовых прав работников. Проводит её прокуратура города Игарка. Поводом стала информация о длительной невыплате вахтовикам зарплаты.

8 декабря на месторождение прибыл прокурор Игарки. Он инициировал проведение рабочего совещания с участием представителей ООО «РН-Ванкор», сотрудников Следственного комитета и полиции. Также прокурор встретился с трудовым коллективом и получил объяснения гендиректора ООО «Главэнергомонтаж».

Размер задолженности перед 117 работниками подрядных организаций ООО «Главэнергомонтаж», ООО «Газхиммонтаж» и ООО «МК Групп» за сентябрь и октябрь 2020 года, по предварительным данным, превышает 7,5 млн рублей.

9 декабря прокуратура объявила гендиректору ООО «Главэнергомонтаж» предостережение.

После завершения проверки материалы будут направлены прокурору города Санкт-Петербурга. Дело в том, что ООО «Главэнергомонтаж», ООО «Газхиммонтаж» и ООО МК «Групп» зарегистрированы и фактически находятся именно в Петербурге. В отношении указанных работодателей организуют общенадзорную проверку. Также будут решаться вопросы о восстановлении прав работников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 декабря вахтовики на нефтяном месторождении Тагульское в Красноярском крае объявили, что не выйдут на рабочие места, пока с ними не будет произведён полный расчёт по заработной плате.

Подробности читайте в материале ИА REGNUM «Вахтовики объявили забастовку: что происходит на месторождении «Роснефти»?