От проекта ВСМ зависит судьба Великого Новгорода
Москва, 10 декабря, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Судьба Великого Новгорода как исторического города России и крупного туристического центра в полной мере зависит от реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил 10 декабря главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров.
Накануне стало известно, что вариант «Новгородский», который предполагает прохождение будущей трассы ВСМ на максимальном приближении к Великому Новгороду, выбран ОАО «РЖД» в качестве основного. Магистраль планируется построить к 2027 году.
«Опыт железнодорожного строительства в Российской империи, взрывной рост которого произошел в 1860—1870 годах, убедительно доказывает, что даже самые старые, самые успешные торгово-купеческие города, мимо которых прошла железная дорога, захирели и пришли в упадок», — напомнил Модест Колеров.
Главный редактор ИА REGNUM напомнил еще один интересный исторический факт, но уже из современной истории России.
«В связи с этим возникает второй вопрос: сможет ли сам город «переварить» увеличенный поток туристов с точки зрения гостиничной, потребительской и другой необходимой инфраструктуры? Не пострадает ли при этом исторический центр?» — обращает внимание главный редактор ИА REGNUM.
«Таким образом, от высокоскоростной магистрали зависит судьба Великого Новгорода», — резюмировал Колеров.