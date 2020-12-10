Москва, 10 декабря, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Судьба Великого Новгорода как исторического города России и крупного туристического центра в полной мере зависит от реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил 10 декабря главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль

Накануне стало известно, что вариант «Новгородский», который предполагает прохождение будущей трассы ВСМ на максимальном приближении к Великому Новгороду, выбран ОАО «РЖД» в качестве основного. Магистраль планируется построить к 2027 году.

«Опыт железнодорожного строительства в Российской империи, взрывной рост которого произошел в 1860—1870 годах, убедительно доказывает, что даже самые старые, самые успешные торгово-купеческие города, мимо которых прошла железная дорога, захирели и пришли в упадок», — напомнил Модест Колеров.

Модест Колеров Известны многочисленные случаи того, как торговые общества городов, в обход которых должны были пройти железнодорожные пути, специально собирали деньги, чтобы подкупить строителей железной дороги и провести ее через свой город. Но не у всех нашлись достаточные средства, поскольку железнодорожное строительство было чрезвычайно коррупционно ёмким. Такая же судьбы ждала бы (и может быть ждёт) Великий Новгород, если ВСМ всё-таки пройдет мимо него.

Главный редактор ИА REGNUM напомнил еще один интересный исторический факт, но уже из современной истории России.

Модест Колеров В 1990—2000-е годы, когда западные инвесторы принимали решение о реализации больших проектов в России, они следовали трем основным принципам. Это должен был быть областной центр, расположенный недалеко от столицы, а также на расстоянии не более 150 км от ближайшего международного аэропорта. Именно поэтому в свое время для инвестиционных проектов был выбран Великий Новгород и была выбрана Калуга.

Но мы понимаем, что по объему пассажирских перевозок никакой аэропорт не может конкурировать с железной дорогой. И Великий Новгород как туристический центр первого уровня нуждается в железной дороге.

«В связи с этим возникает второй вопрос: сможет ли сам город «переварить» увеличенный поток туристов с точки зрения гостиничной, потребительской и другой необходимой инфраструктуры? Не пострадает ли при этом исторический центр?» — обращает внимание главный редактор ИА REGNUM.

«Таким образом, от высокоскоростной магистрали зависит судьба Великого Новгорода», — резюмировал Колеров.