Барнаул, 10 декабря, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Серьезных последствий для здоровья переболевших коронавирусом молодых людей по большому счёту быть не может. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя обозначенные итальянским врачом Сильвестро Скотти опасные для психики последствия COVID-19, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Что касается психологических проблем у переболевших коронавирусной инфекцией молодых людей, то наверняка они действительно имеются. Но я не стал бы придавать этому настолько большое значение. Как правило, у молодых инфекция протекает легко и потому не приводит к существенным последствиям для физического здоровья.

Соответственно, совершенно нелогично ждать в этой связи каких-то потрясений в психической сфере. Конечно, у тяжело перенесших стоит ждать более весомых психологических проблем, связанных и с тяжестью заболевания, и недостаточной компенсацией после выздоровления.

В этом случае ключевое значение приобретает адекватная реабилитация, направленная на возможно более полное восстановление всех функций организма. Это наилучшим образом будет способствовать коррекции всех возникших нарушений психологического здоровья».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что у переболевших COVID-19 молодых людей часто возникают психологические проблемы, известил итальянский врач Сильвестро Скотти. Также, по его словам, не исключены повреждения центральной нервной системы, скачки давления, температуры, пульса, нарушения гормонального статуса.

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