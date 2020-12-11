Мощное землетрясение на Байкале — трансляция
Эпицентр землетрясения располагался в Кабанском районе Бурятии. Сейсмологи оценили интенсивность сейсмособытия в 7,6 баллов. В самом Иркутске жители ощутили подземные толчки силой 5−6 баллов.
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Режим повышенной готовности объявили в Иркутске власти города после произошедшего землетрясения, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Эпицентр землетрясения находился в дельте озера, в 16 км северо-западнее от населенного пункта Дубинино.
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Жители Иркутска в 05:45 по местному времени ощутили толчки мощностью 5−6 магнитуд. По свидетельству очевидцев, это было довольно редкое — «горизонтальное» землетрясение: предметы не подпрыгивали, а расшатывались.
Подземные толчки силой 5−6 магнитуд ощущались также в столице Бурятии — Улан-Удэ.
Местные жители отмечают, что нынешнее землетрясение было сильнее сентябрьского. Напомним, произошедшее в ночь на 22 сентября 2020 года ощутили жители 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Бурятии.
В 18 иркутских школах после землетрясения зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка.
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В Иркутске, куда сегодня, 10 декабря, докатилась волна ощутимого землетрясения, по итогам обследования социально значимых объектов и объектов энергетики и ЖКХ обнаружены несущественные повреждения.
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В Бурятии пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и ЧС сообщила, что толчки ощутили жители 223 населённых пунктов в шести районах республики, а также Улан-Удэ.
«Магнитуда толчков составила 5.5, энергетический класс — 14.0, интенсивность в эпицентре — 7.6», — отметили в агентстве.
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Произошедшее в Бурятии в ночь на 10 декабря землетрясение стало самым сильным для центра Байкала более чем за 20 лет, сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.
«В середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», — сказал она.
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Землетрясение не повлияло на боевую готовность дислоцированных в регионе соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом пресс-служба ВВО сообщает на сайте Минобороны РФ.
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«Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали», — говорится в сообщении военного ведомства.
Последствия второго за последние три месяца землетрясения в Иркутске для своего многоквартирного дома показал преподаватель ОБЖ Федор Иванов.
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В Приангарье обнародована уточненная информация о произошедшем сегодня, 10 декабря, землетрясении. В Иркутске интенсивность подземных толчков, по уточнённым данным, составила пять баллов. В эпицентре, Кабанском районе Бурятии, — 7,6 балла. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.
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В связи с землетрясением, которое сегодня, 10 декабря, ощутили жители Бурятии и Иркутской области, председатель правительства Приангарья Константин Зайцев поручил муниципалитетам провести оценку обстановки, осмотр жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.
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Из-за землетрясения в Кабанском районе Бурятии, сила которого в эпицентре составила 7,6 балла, для многих жителей Иркутской области и Бурятии пробуждение 10 декабря выдалось ранним и тревожащим.
«5−45 землЯтрЯсет», — написала на своей странице в Facebook иркутская общественница Любовь Аликина. Жители с улицы Борсоева в Улан-Удэ рассказали, что у них в доме тряслись вазы, а остекление на балконе дрожало.
О произошедшем сейсмическом событии перепуганные люди писали в социальных сетях и мессенджерах.
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ТЭЦ, котельные и тепловые сети «ТГК-14» работают в штатном режиме после землетрясения, произошедшего ночью на территории Кабанского района Бурятии, сообщает «ТГК-14».
На ближайшей к эпицентру станции «ТГК-14» — Тимлюйской ТЭЦ проведенный осмотр оборудования, зданий и сооружений не выявил никаких нарушений. Инцидентов на теплосетях в п. Каменск также не зафиксировано.
В столице Бурятии энергетические объекты «ТГК-14» работают в штатном режиме, повреждений или отключений работы оборудования не выявлено. Землетрясение не повлияло на энергоснабжение республики и города.
ПАО «ТГК-14» обращается к улан-удэнцам с просьбой обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях, провалах или выхода воды на поверхность сообщать в диспетчерскую службу компании по телефонам: 46−69−35, 46−69−37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район — 45−31−77, Октябрьский — 33−65−22 и Советский — 21−59−52
Источник: news.tgk-14.com
«Неожиданно проснулась среди ночи. Кровать затряслась и поехала. Я чувствовала, как двигаются стены и мелко дрожит матрас подо мной. Темно. Только фонарь горит в окне», — пишет на своей странице ВКонтакте Юлия из Ангарска.
Между тем ночью 10 декабря сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Усть-Камчатского района. Его очаг залегал на суше на глубине 238 км. Эпицентр находился в 122 км юго-западнее райцентра Усть-Камчатск, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Энергетический класс сейсмособытия составил 11,1.
Это землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
В Instagram на странице irknews038 было опубликовано видео с камер наблюдения в одной из квартир, на котором запечатлён момент землетрясения. Видно, что мебель трясёт, а если включить звук, то слышны громкий стук и звон стёкол.
«Вот и у меня посуда затряслась и шкафы, я аж услышал это и за секунду проснулся», — сообщил в соцсетях пользователь edik_litvincev.
«Я проснулась, как будто кувалдой кто-то ударил. Жесть», — переживает случившееся nikisovan12017.
«Этот год никак по-хорошему не хочет уходить», — резюмирует korolevaelmira44.
Тем временем, по предварительным данным спасателей, информации о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступало.
Землетрясение, произошедшие утром, 10 декабря, в Бурятии, главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич считает редким потому, что оно было «горизонтальным». Об этом сообщает «КП"-Иркутск.
По словам учёного, землетрясения, при которых ощущаются не вертикальные, а горизонтальные колебания, являются довольно редким явлением для Приангарья.
«Подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались. Так, например, незакрепленные предметы могли скатиться с полок и упасть на пол», — пояснил Валерий Ружич.
Об этом: Учёный: в Бурятии произошло редкое «горизонтальное» землетрясение
В Иркутске в результате землетрясения пострадали около 20 школ и ряд соцучреждений, сообщает 10 декабря пресс-служба городской администрации.
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В ТГК-14 заявили об отсутствии повреждений на своих объектах в Бурятии после мощного землетрясения, произошедшего утром 10 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе теплогенерирующей компании, ТЭЦ, котельные и тепловые сети работают в штатном режиме.
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Землетрясение, произошедшие сегодня, 10 декабря, в Бурятии, не относится к мощным. Об этом ученый-сейсмолог Виктор Боков сообщил Nation News. По его словам, мощных землетрясений в данной местности не ожидается.
«Если и будет потряхивать, то слабо», — сказал Виктор Боков.
Об этом: Учёный не считает мощным землетрясение, произошедшее на Байкале
Говоря о причинах произошедшего землетрясения в Бурятии, ученый-сейсмолог Виктор Боков отметил, что речь идёт об остаточном напряжении в земной коре, которое формируется за счет тектонических и эндогенных процессов. А триггером стало резкое изменение атмосферного давления, а также продолжительное напряжение в одном и том же месте.
«Разрушения начинаются от амплитуды 6,6, а такая амплитуда не относится к мощным землетрясениям», — сказал он.
Между тем глава Бурятии Алексей Цыденов в четверг, 10 декабря, принимает участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке. Полпред Юрий Трутнев и руководители 11 регионов Дальнего Востока обсуждают необходимые меры по оказанию помощи в работе по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Также на заседании будут подняты вопросы модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в части расширения пропускных способностей и участии регионов Дальневосточного федерального округа в создании авиационной компании.
Учитывая состояние жилого и социального фонда в Иркутской области и Бурятии, произошедшие близ Байкала землетрясение может стать хорошим поводом попросить у федерального центра помощи на ремонт и сейсмоукрепительные работы. Такое мнение высказали авторы популярного в Сибири телеграм-канала buzoters_and_crows:
«Землетрясения в Сибири кроме байкальских недр провоцирует Саянский разлом и сближение (со скоростью до 4 см в год) Индийской и Евразийской тектонических плит. Поэтому весь юг Сибирского федерального округа считается сейсмоактивным. И если мелкие толчки — привычное дело и предмет научных наблюдений, то более серьезные колебания — настоящая беда для людей и головная боль для властей…».
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Землетрясение в Бурятии, зарегистрированное рано утром 10 декабря, обошлось без последствий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
Подробности в материале: «Жертв и разрушений нет» — МЧС о землетрясении в Бурятии
Эпицентр мощного землетрясения на территории Бурятии и Иркутской областинаходился на глубине 10 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 16-ти километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино в Кабанском районе Бурятии», — сказал собеседник агентства.
Магнитуда в эпицентре — Кабанском районе Бурятии — составляла 5,5, интенсивность — 7,6 баллов, в Иркутске — 5 баллов.
В Бурятии 10 декабря около 22:20 по местному времени произошло повторное землетрясение. Местные жители в соцсетях сообщают, что трясло в течении 10 секунд. Некоторые пользователи признаются, что теперь им страшно спать.
По данным ГУ МЧС России по Республике Бурятия, повторный подземный толчок произошел 10 декабря в 22:19 по местному времени на территории Кабанского района в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 4,9.
«Толчки ощущались от 2 до 3 баллов в г. Улан-Удэ, а также в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском и Селенгинском районах», — заявили в ГУ МЧС.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет, однако для уточнения информации производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.
Комментарий ВрИО начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светланы Каниной
Рабочие группы проверили социально значимые объекты и дороги в Иркутской области после землетрясения. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, по результатам обследования территории областного центра, а также населённых пунктов Иркутского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Ольхонского районов разрушений зданий не выявлено.
По информации администрации города Иркутска, обнаружены небольшие повреждения зданий объектов образования, спорта и культуры, которые не представляют угрозы жизнедеятельности населения. Специализированными службами были обследованы объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Социально-значимые объекты работают в штатном режиме. Разрушений объектов и дорог не обнаружено.
10 декабря, около 22:19 часов вечера на территории Кабанского района Бурятии в акватории Байкала произошло очередное землетрясение магнитудой 4,9. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
«Толчки ощущались от 2 до 3 баллов в г. Улан-Удэ, а также в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском и Селенгинском районах», — отметили в управлении.
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В МЧС по Бурятии подчеркнули, что спасатели, а также сотрудники органов местного самоуправления обследуют объекты жизнеобеспечения. Предварительно установлено, что жертв и разрушений нет.
МЧС по Бурятии опубликовало информацию о том, как вести себя при землетрясении. Памятку можно найти по ссылке.
Обсуждая в соцсетях землетрясение, подписчики паблика «Типичный Иркутск» напомнили об аналогичном происшествии в 2008 году. Тогда 27 августа эпицентр толчков находился на дне озера Байкал в 25 км от Байкальска, в 65 км к югу от Иркутска. Центральная сейсмостанция в Иркутске зарегистрировала толчки силой 6−7 баллов.
«Да, в 2008-м хорошо шатнуло», — делится воспоминаниями один из подписчиков паблика.
Своими впечатлениями о землетрясении делятся в соцсетях жители Бурятии.
«Обычно при землетрясениях дрожит и звенит посуда в стенке. В этот раз такого не было. Раскачивались кровати и люстры», — рассказала подписчица паблика «Бурятия онлайн» в соцсети «ВКонтакте».
Жители Бурятии пишут в соцсетях, что приближающееся землетрясение почувствовали домашние животные: собаки скулили, коты орали, птицы метались в клетках.
Отметим, что землетрясения в Сибири случаются довольно часто.
Сейсмологи отмечают, что ежегодно на Байкале фиксируется около 5 тысяч случаев подземных толчков.