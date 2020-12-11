В Кабанском районе Бурятии в ночь на 10 декабря 2020 года произошло мощное землетрясение и стало самым сильным для центра Байкала более чем за 20 лет. Его интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. Подземные толчки ощущались на территории соседней с Бурятией Иркутской области. Местные власти проводят оценку последствий. В Иркутске введён режим повышенной готовности. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

09:29 10.12.2020 Эпицентр землетрясения располагался в Кабанском районе Бурятии. Сейсмологи оценили интенсивность сейсмособытия в 7,6 баллов. В самом Иркутске жители ощутили подземные толчки силой 5−6 баллов. Читайте также: Мощное землетрясение произошло под Иркутском

09:30 10.12.2020 Режим повышенной готовности объявили в Иркутске власти города после произошедшего землетрясения, сообщает пресс-служба городской администрации. Читайте также: В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за землетрясения

09:30 10.12.2020 Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

09:32 10.12.2020 Эпицентр землетрясения находился в дельте озера, в 16 км северо-западнее от населенного пункта Дубинино. Читайте также: На Байкале произошло землетрясение

09:32 10.12.2020 Жители Иркутска в 05:45 по местному времени ощутили толчки мощностью 5−6 магнитуд. По свидетельству очевидцев, это было довольно редкое — «горизонтальное» землетрясение: предметы не подпрыгивали, а расшатывались.

09:32 10.12.2020 Подземные толчки силой 5−6 магнитуд ощущались также в столице Бурятии — Улан-Удэ.

09:34 10.12.2020 Местные жители отмечают, что нынешнее землетрясение было сильнее сентябрьского. Напомним, произошедшее в ночь на 22 сентября 2020 года ощутили жители 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Бурятии.

09:35 10.12.2020 В 18 иркутских школах после землетрясения зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Читайте также: В иркутских школах после землетрясения образовались трещины

09:36 10.12.2020 В Иркутске, куда сегодня, 10 декабря, докатилась волна ощутимого землетрясения, по итогам обследования социально значимых объектов и объектов энергетики и ЖКХ обнаружены несущественные повреждения. Читайте также: Землетрясение повредило часть социально значимых объектов в Иркутске

09:39 10.12.2020 В Бурятии пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и ЧС сообщила, что толчки ощутили жители 223 населённых пунктов в шести районах республики, а также Улан-Удэ. «Магнитуда толчков составила 5.5, энергетический класс — 14.0, интенсивность в эпицентре — 7.6», — отметили в агентстве. Читайте также: Землетрясение ощутили жители более 200 поселений в Бурятии

09:40 10.12.2020 Произошедшее в Бурятии в ночь на 10 декабря землетрясение стало самым сильным для центра Байкала более чем за 20 лет, сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. «В середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», — сказал она. Читайте также: Землетрясение в Бурятии стало самым мощным для середины Байкала с 1999 года

09:41 10.12.2020 Байкал [Иван Шилов © ИА REGNUM]

09:43 10.12.2020 Землетрясение не повлияло на боевую готовность дислоцированных в регионе соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом пресс-служба ВВО сообщает на сайте Минобороны РФ. Читайте также: Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных объектов

09:45 10.12.2020 «Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали», — говорится в сообщении военного ведомства.

09:46 10.12.2020 Последствия второго за последние три месяца землетрясения в Иркутске для своего многоквартирного дома показал преподаватель ОБЖ Федор Иванов. Читайте также: Иркутянин показал трещину, образовавшуюся после землетрясения

09:47 10.12.2020 В Приангарье обнародована уточненная информация о произошедшем сегодня, 10 декабря, землетрясении. В Иркутске интенсивность подземных толчков, по уточнённым данным, составила пять баллов. В эпицентре, Кабанском районе Бурятии, — 7,6 балла. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева. Читайте также: Жители Иркутска пережили пятибалльное землетрясение

09:47 10.12.2020 В связи с землетрясением, которое сегодня, 10 декабря, ощутили жители Бурятии и Иркутской области, председатель правительства Приангарья Константин Зайцев поручил муниципалитетам провести оценку обстановки, осмотр жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры. Читайте также: После землетрясения в Приангарье проверят все социально значимые объекты

09:49 10.12.2020 Из-за землетрясения в Кабанском районе Бурятии, сила которого в эпицентре составила 7,6 балла, для многих жителей Иркутской области и Бурятии пробуждение 10 декабря выдалось ранним и тревожащим. «5−45 землЯтрЯсет», — написала на своей странице в Facebook иркутская общественница Любовь Аликина. Жители с улицы Борсоева в Улан-Удэ рассказали, что у них в доме тряслись вазы, а остекление на балконе дрожало. О произошедшем сейсмическом событии перепуганные люди писали в социальных сетях и мессенджерах. Читайте также: «Землятрясёт»: мощное землетрясение напугало жителей Приангарья и Бурятии

09:53 10.12.2020 ТЭЦ, котельные и тепловые сети «ТГК-14» работают в штатном режиме после землетрясения, произошедшего ночью на территории Кабанского района Бурятии, сообщает «ТГК-14».

09:54 10.12.2020 На ближайшей к эпицентру станции «ТГК-14» — Тимлюйской ТЭЦ проведенный осмотр оборудования, зданий и сооружений не выявил никаких нарушений. Инцидентов на теплосетях в п. Каменск также не зафиксировано. В столице Бурятии энергетические объекты «ТГК-14» работают в штатном режиме, повреждений или отключений работы оборудования не выявлено. Землетрясение не повлияло на энергоснабжение республики и города.

09:54 10.12.2020 ПАО «ТГК-14» обращается к улан-удэнцам с просьбой обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях, провалах или выхода воды на поверхность сообщать в диспетчерскую службу компании по телефонам: 46−69−35, 46−69−37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район — 45−31−77, Октябрьский — 33−65−22 и Советский — 21−59−52

09:55 10.12.2020 «Неожиданно проснулась среди ночи. Кровать затряслась и поехала. Я чувствовала, как двигаются стены и мелко дрожит матрас подо мной. Темно. Только фонарь горит в окне», — пишет на своей странице ВКонтакте Юлия из Ангарска.

09:59 10.12.2020 Между тем ночью 10 декабря сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Усть-Камчатского района. Его очаг залегал на суше на глубине 238 км. Эпицентр находился в 122 км юго-западнее райцентра Усть-Камчатск, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Энергетический класс сейсмособытия составил 11,1. Это землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.

09:59 10.12.2020 Цитата из видео Камеры видеонаблюдения сняли момент землетрясения в Иркутской области. rg.ru

10:03 10.12.2020 В Instagram на странице irknews 038 было опубликовано видео с камер наблюдения в одной из квартир, на котором запечатлён момент землетрясения. Видно, что мебель трясёт, а если включить звук, то слышны громкий стук и звон стёкол.

10:04 10.12.2020 «Вот и у меня посуда затряслась и шкафы, я аж услышал это и за секунду проснулся», — сообщил в соцсетях пользователь edik_litvincev.

10:04 10.12.2020 «Я проснулась, как будто кувалдой кто-то ударил. Жесть», — переживает случившееся nikisovan12017.

10:04 10.12.2020 «Этот год никак по-хорошему не хочет уходить», — резюмирует korolevaelmira44.

10:05 10.12.2020 Тем временем, по предварительным данным спасателей, информации о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступало.

10:14 10.12.2020 Землетрясение, произошедшие утром, 10 декабря, в Бурятии, главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич считает редким потому, что оно было «горизонтальным». Об этом сообщает «КП"-Иркутск. По словам учёного, землетрясения, при которых ощущаются не вертикальные, а горизонтальные колебания, являются довольно редким явлением для Приангарья. «Подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались. Так, например, незакрепленные предметы могли скатиться с полок и упасть на пол», — пояснил Валерий Ружич. Об этом: Учёный: в Бурятии произошло редкое «горизонтальное» землетрясение

10:28 10.12.2020 В Иркутске в результате землетрясения пострадали около 20 школ и ряд соцучреждений, сообщает 10 декабря пресс-служба городской администрации. Читайте подробнее: Землетрясение в Иркутске повредило 18 школ

10:56 10.12.2020 Карта эпицентров последних десяти землетрясений seis-bykl.ru

11:09 10.12.2020 В ТГК-14 заявили об отсутствии повреждений на своих объектах в Бурятии после мощного землетрясения, произошедшего утром 10 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе теплогенерирующей компании, ТЭЦ, котельные и тепловые сети работают в штатном режиме. Читайте подробнее: Улан-удэнцев просят сообщать о повреждениях после землетрясения

12:01 10.12.2020 Землетрясение, произошедшие сегодня, 10 декабря, в Бурятии, не относится к мощным. Об этом ученый-сейсмолог Виктор Боков сообщил Nation News. По его словам, мощных землетрясений в данной местности не ожидается. «Если и будет потряхивать, то слабо», — сказал Виктор Боков. Об этом: Учёный не считает мощным землетрясение, произошедшее на Байкале

12:01 10.12.2020 Цитата из видео Камеры видеонаблюдения сняли момент землетрясения в Иркутской области. rg.ru

12:02 10.12.2020 Говоря о причинах произошедшего землетрясения в Бурятии, ученый-сейсмолог Виктор Боков отметил, что речь идёт об остаточном напряжении в земной коре, которое формируется за счет тектонических и эндогенных процессов. А триггером стало резкое изменение атмосферного давления, а также продолжительное напряжение в одном и том же месте. «Разрушения начинаются от амплитуды 6,6, а такая амплитуда не относится к мощным землетрясениям», — сказал он.

12:03 10.12.2020 Между тем глава Бурятии Алексей Цыденов в четверг, 10 декабря, принимает участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке. Полпред Юрий Трутнев и руководители 11 регионов Дальнего Востока обсуждают необходимые меры по оказанию помощи в работе по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Также на заседании будут подняты вопросы модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в части расширения пропускных способностей и участии регионов Дальневосточного федерального округа в создании авиационной компании.

12:04 10.12.2020 Иркутск. Озеро Байкал. Фото с веб-камеры. 10.12.2020

12:19 10.12.2020 Учитывая состояние жилого и социального фонда в Иркутской области и Бурятии, произошедшие близ Байкала землетрясение может стать хорошим поводом попросить у федерального центра помощи на ремонт и сейсмоукрепительные работы. Такое мнение высказали авторы популярного в Сибири телеграм-канала buzoters_and_crows: «Землетрясения в Сибири кроме байкальских недр провоцирует Саянский разлом и сближение (со скоростью до 4 см в год) Индийской и Евразийской тектонических плит. Поэтому весь юг Сибирского федерального округа считается сейсмоактивным. И если мелкие толчки — привычное дело и предмет научных наблюдений, то более серьезные колебания — настоящая беда для людей и головная боль для властей…». Читайте также: Землетрясение на Байкале: «не было бы счастья, да несчастье помогло»?

12:22 10.12.2020 Землетрясение в Бурятии, зарегистрированное рано утром 10 декабря, обошлось без последствий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. Подробности в материале: «Жертв и разрушений нет» — МЧС о землетрясении в Бурятии

12:38 10.12.2020 Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Бурятия Евгений Варава дал комментарий по произошедшему землетрясению. 03.mchs.gov.ru

13:03 10.12.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в совете при полпреде президента ого ф лшРФ в ДФО. egov-buryatia.ru

13:08 10.12.2020 Эпицентр мощного землетрясения на территории Бурятии и Иркутской областинаходился на глубине 10 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

13:28 10.12.2020 «Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 16-ти километрах северо-западнее населенного пункта Дубинино в Кабанском районе Бурятии», — сказал собеседник агентства. Магнитуда в эпицентре — Кабанском районе Бурятии — составляла 5,5, интенсивность — 7,6 баллов, в Иркутске — 5 баллов.

13:29 10.12.2020 Землетрясение интенсивностью 5−6 баллов ощутили жители Иркутска. admirk.ru

14:25 10.12.2020 Цитата из видео «Такой трещина стала после землетрясения, произошедшего утром 10 декабря в Иркутске»

14:55 10.12.2020 Как вести себя при землетрясении. 03.mchs.gov.ru

17:43 10.12.2020 В Бурятии 10 декабря около 22:20 по местному времени произошло повторное землетрясение. Местные жители в соцсетях сообщают, что трясло в течении 10 секунд. Некоторые пользователи признаются, что теперь им страшно спать. Об этом: В Бурятии произошло второе землетрясение за сутки

17:51 10.12.2020 Карта эпицентров землетрясений в 2020 году. seis-bykl.ru

19:22 10.12.2020 По данным ГУ МЧС России по Республике Бурятия, повторный подземный толчок произошел 10 декабря в 22:19 по местному времени на территории Кабанского района в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 4,9. «Толчки ощущались от 2 до 3 баллов в г. Улан-Удэ, а также в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском и Селенгинском районах», — заявили в ГУ МЧС. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, однако для уточнения информации производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.

20:06 10.12.2020 [[[video-0]]] Комментарий ВрИО начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светланы Каниной

22:42 10.12.2020 Эпицентр землетрясения, произошедшего утром 10 декабря 2020 г. irkobl.ru

06:31 Рабочие группы проверили социально значимые объекты и дороги в Иркутской области после землетрясения. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, по результатам обследования территории областного центра, а также населённых пунктов Иркутского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Ольхонского районов разрушений зданий не выявлено. По информации администрации города Иркутска, обнаружены небольшие повреждения зданий объектов образования, спорта и культуры, которые не представляют угрозы жизнедеятельности населения. Специализированными службами были обследованы объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Социально-значимые объекты работают в штатном режиме. Разрушений объектов и дорог не обнаружено.

07:56 Каталог десяти последних землетрясений. Скриншот seis-bykl.ru

08:11 10 декабря, около 22:19 часов вечера на территории Кабанского района Бурятии в акватории Байкала произошло очередное землетрясение магнитудой 4,9. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. «Толчки ощущались от 2 до 3 баллов в г. Улан-Удэ, а также в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском и Селенгинском районах», — отметили в управлении. Читайте также: Спасатели рассказали о повторном землетрясении в Бурятии

08:56 В МЧС по Бурятии подчеркнули, что спасатели, а также сотрудники органов местного самоуправления обследуют объекты жизнеобеспечения. Предварительно установлено, что жертв и разрушений нет.

09:36 МЧС по Бурятии опубликовало информацию о том, как вести себя при землетрясении. Памятку можно найти по ссылке.

10:19 Памятка МЧС. 03.mchs.gov.ru

11:02 Обсуждая в соцсетях землетрясение, подписчики паблика «Типичный Иркутск» напомнили об аналогичном происшествии в 2008 году. Тогда 27 августа эпицентр толчков находился на дне озера Байкал в 25 км от Байкальска, в 65 км к югу от Иркутска. Центральная сейсмостанция в Иркутске зарегистрировала толчки силой 6−7 баллов. «Да, в 2008-м хорошо шатнуло», — делится воспоминаниями один из подписчиков паблика.

12:40 Цитата из видео «Удар землетрясения сняла камера в Ангарске»

13:25 Своими впечатлениями о землетрясении делятся в соцсетях жители Бурятии. «Обычно при землетрясениях дрожит и звенит посуда в стенке. В этот раз такого не было. Раскачивались кровати и люстры», — рассказала подписчица паблика «Бурятия онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

14:25 Байкал у поселка Выдрино. Фото с веб-камеры

15:17 Жители Бурятии пишут в соцсетях, что приближающееся землетрясение почувствовали домашние животные: собаки скулили, коты орали, птицы метались в клетках.

16:09 Отметим, что землетрясения в Сибири случаются довольно часто.

16:11 Сейсмологи отмечают, что ежегодно на Байкале фиксируется около 5 тысяч случаев подземных толчков.

17:18 Иркутск. Фото с веб-камеры