Козельск, Калужская область, 10 декабря, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Козельском районе создана новая зона особо охраняемой природной территории регионального значения — «Засечный лес», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области «Засечный лес» в Козельском районе

Обследование данной территории в 520 га проводилось в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Были выявлены более 70 видов фауны и 160 видов флоры. В Красную книгу Калужской области занесены семь растений, произрастающих в лесу: многорядник Брауна, лунник оживающий, борец северный, хохлатка Маршалла, зубянка пятилисточковая, печеночница благородная и клен равнинный.

«Это малонарушенный природный комплекс с высоким уровнем биологического разнообразия. Поэтому лесной массив имеет особую научную ценность. Наиболее значимыми и интересными участками в его границах являются фрагменты дубрав с редкими видами растений и животных», — подчеркнул глава отраслевого ведомства Владимир Жипа.