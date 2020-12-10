Калуга, 10 декабря, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Центральном парке культуры и отдыха Калуги начался второй этап украшения новогодней ели, которая станет подарком городу от «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Новогодняя ёлка в калужском парке

22-метровая ель будет накрыта звёздным куполом. Специалисты уже начали закреплять на макушке в виде звезды светодиодные гирлянды.

«Всего по периметру сверху будет спускаться 240 светящихся нитей, формирующих сверкающий шатёр. Такой ёлки Калуга ещё не видела. Мы рады, что можем сделать горожанам оригинальный подарок к новому году и порадовать их в это непростое время», — сказал Дмитрий Федоров.

Праздничная елка примет первых гостей в воскресенье, 13 декабря. Её представят калужанам в 15:00, после того, как будет торжественно открыта резиденция Деда Мороза.