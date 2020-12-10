Калуга, 10 декабря, 2020, 10:11 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2020 года возбуждено около 70 уголовных дел коррупционной направленности, выявлено 24 случая получения взятки и восемь фактов её дачи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Так, бывший заместитель руководителя муниципального учреждения Калуги Николай Хмыров наказан пятью годами колонии за взяточничество. В 2019 году чиновник получил взятку в крупном размере и совершил два покушения на получение взятки. Осужденный контролировал выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов подрядными организациями. В его обязанности входила приемка работ. За подписание акта сдачи он требовал деньги. На рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ региона Алексея Шигапова и его заместителя Александра Маркелова. Об их незаконной деятельности стало известно после обращения в прокуратуру директора одной из строительных компаний. По версии следствия, чиновники оказывали давление на руководство организации, требовали заключать договор подряда только с определенными кампаниями и выплачивать непредусмотренные авансы. Сначала подрядчик согласился на эти условия, но позже с ним расторгли договор. Как полагает следствие, организации причинён ущерб в размере 25 миллионов рублей, а Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области — в размере одного миллиона рублей. В целях возмещения ущерба на имущество Шигапова в ходе расследования наложен арест. Также продолжается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Людинова и Людиновского района, обвиняемого в мошенничестве и превышении полномочий.

В Калужской области регулярно фиксируются новые эпизоды взяточничества, мошенничества с использованием служебного положения, присвоение и растраты. В этой связи, правоохранители региона продолжают вести активную работу по противодействие коррупции. Только в 2020 году в суд были направлены уголовные дела в отношении 44 обвиняемых в коррупции, в том числе в отношении четырех лиц, обладающих особым правовым статусом: двух сотрудников органов внутренних дел, одного депутата законодательного органа власти субъекта РФ и одного депутата органов местного самоуправления.