Москва, 10 декабря, 2020, 09:11 — ИА Регнум. На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 81 млн. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 81 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 499 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются свыше 545,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 8 декабря число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 80 522 238.