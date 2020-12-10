Москва, 10 декабря, 2020, 08:59 — ИА Регнум. В период пандемии коронавируса в 1,5 раза снизилось число жителей России, которые целуются при встрече с друзьями и родными, — с 40% в 2019 г. до 27% в 2020 г., приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тест

Читайте также: Соблюдают меры предосторожности из-за коронавируса 72% жителей России

Также пандемия заставила граждан при встрече реже жать друг другу руки — с 50% в 2019 г. до 38% в 2020 г., и обниматься — с 55% до 42%.

Кроме того, жители России стали меньше улыбаться — с 41% до 34%, и кивать головой — с 23% до 17%. При этом пандемия не повлияла на привычку приветствовать словами — 56% в 2019 г. и 57% в 2020 г.

Телефонный опрос проведен 28 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (74%) одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом.

Читайте также: Три четверти жителей России одобряют меры по борьбе с коронавирусом