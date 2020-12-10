Варшава, 10 декабря, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В день релиза Cyberpunk 2077 многие геймеры стали жаловаться на критические ошибки игры. Сообщения они опубликовали 10 декабря на форуме студии CD Project Red.

Cyberpunk.net Игра Cyberpunk 2077

Некоторые пользователи сообщили, что из-за этих ошибок игра «вылетает» уже во время обучения, например, в момент, когда герой садится на стул. Другие пожаловались, что не могут добраться даже до этого этапа, поскольку сталкиваются с критической ошибкой Cyberpunk 2077 при запуске игры. Стоит отметить, что с аналогичными проблемами столкнулись некоторые сотрудники ИА REGNUM.

Напомним, ранее польская студия CD Project Red дважды переносила релиз Cyberpunk 2077, поясняя, что ей требуется больше времени для исправления ошибок игры, её доработки и «полировки». Разработчики неоднократно подчёркивали, что ставят перед собой задачу выпустить готовую игру, которая не должна доставлять геймерам подобных неудобств.