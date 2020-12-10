Новосибирск, 10 декабря, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Информация о смерти пациента из-за отключения кислорода в новосибирской больнице № 11 является фейком. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

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«Больница № 11 обратится в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с публикациями ряда СМИ о том, что в инфекционном госпитале на базе этой больницы отключение кислорода привело к смерти пациента. За всё время работы госпиталя перебоев с кислородом и тем более отключения подачи медицинского газа не было», — подчеркнули в минздраве.

В министерстве подчеркнули, что в стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, подача кислорода пациентам осуществляется непрерывно.