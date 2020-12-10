Дзержинск, Нижегородская область, 10 декабря, 2020, 08:34 — ИА Регнум. В арбитраж Нижегородской области поступил банкротный иск от ФНС России. Ответчиком выступает ОАО «Синтез», которое базируется в Дзержинске и работает в химической отрасли с 1996 года. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Dan Moyle Банкрот

Иск о признании должника банкротом поступил 4 декабря 2020 года. Сумма заявленной задолженности составляет 138 512 246,06 рубля.

При этом в арбитраже уже есть один не до конца рассмотренный банкротный иск к компании «Синтез». Он был подан ещё в конце августа 2020 года ИП Ермаков. В дело также в качестве заявителей вступили «Таврический банк», ООО «Синтез ПВ». В конце ноября по ходатайству последнего по делу были наложены обеспечительные меры — в виде запрета судебному приставу-исполнителю совершать действия в рамках сводного исполнительного производства по передаче взыскателям нереализованного имущества ОАО «Синтез», а также запрещено совершать действия по принудительной реализации имущества.

Заявление было мотивировано тем, что в настоящее время есть сводное исполнительное производство о взыскании с ОАО «Синтез» долга в размере 290 302 769,85 рубля и исполнительского сбора — 24 968 241 рубль.

Заседание по первому делу назначено на 16 декабря 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Синтез» по основному виду деятельности занимается оптовой торговлей промышленными химикатами. Компания учреждена в июле 1996 года. Директор с 2015 года — Лев Новак. ОАО также является совладельцем ООО «Синтез ацетон» — производителя основных неорганических химических веществ, которое на сегодня — банкрот.