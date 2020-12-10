Иркутск, 10 декабря, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Последствия второго за последние три месяца землетрясения в Иркутске для своего многоквартирного дома показал преподаватель ОБЖ Федор Иванов.

Цитата из видео Такой трещина была после землетрясения, произошедшего в ночь на 22 сентября в Иркутске

После восьмибалльных толчков 22 сентября видео из Instagram, где Федор жаловался на появившуюся трещину, облетело соцсети. После сегодняшнего землетрясения трещина стала визуально больше в два раза, пишет sibmbkmedia.

Цитата из видео Такой трещина стала после землетрясения, произошедшего утром 10 декабря в Иркутске

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5−6 баллов. Иркутские власти ввели режим повышенной готовности. По итогам обследования социально значимых объектов и объектов энергетики и ЖКХ обнаружены несущественные повреждения.

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За последние три месяца 2020 года это второе сильное землетрясение в Иркутске. Сейсмическое событие, произошедшее в ночь на 22 сентября, ощутили жители 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Бурятии.

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