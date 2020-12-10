Иркутянин показал трещину, образовавшуюся после землетрясения
Иркутск, 10 декабря, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Последствия второго за последние три месяца землетрясения в Иркутске для своего многоквартирного дома показал преподаватель ОБЖ Федор Иванов.
После восьмибалльных толчков 22 сентября видео из Instagram, где Федор жаловался на появившуюся трещину, облетело соцсети. После сегодняшнего землетрясения трещина стала визуально больше в два раза, пишет sibmbkmedia.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5−6 баллов. Иркутские власти ввели режим повышенной готовности. По итогам обследования социально значимых объектов и объектов энергетики и ЖКХ обнаружены несущественные повреждения.
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За последние три месяца 2020 года это второе сильное землетрясение в Иркутске. Сейсмическое событие, произошедшее в ночь на 22 сентября, ощутили жители 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Бурятии.
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