В мэрии Красноярска проходят обыски
Красноярск, 10 декабря, 2020, 07:17 — ИА Регнум. Обыски проходят в мэрии Красноярска. Об этом 10 декабря в своём Telegram-канале сообщила депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина («Единая Россия»).
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Здание городской администрации. Красноярск
«Силовики нагрянули в два департамента и одно управление администрации Красноярска», — пишет она.
Депутат пояснила, что оперативные мероприятия проводятся в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры.
По словам Пензиной, следственные действия связаны с рынком «Восточный».
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