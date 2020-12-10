Владивосток, 10 декабря, 2020, 06:49 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании совета во Владивостоке заявил, что правительство РФ совместно с МЧС России, руководством Приморья, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики проведёт детальный анализ ликвидации последствий ледяного циклона в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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Совместные меры ведомств необходимы для разработки механизма быстрого реагирования при ЧС.

«Хочу сказать, что точно есть что менять с точки зрения регламента, всего механизма предоставления людям помощи — всё можно делать быстрее», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 9 декабря сказал, что Приморье столкнулось с особо опасным природным явлением, при котором рассчитать все риски в работе системы энергообеспечения невозможно.