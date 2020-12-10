Новосибирск, 10 декабря, 2020, 06:37 — ИА Регнум. Миграционная убыль населения Сибирского федерального округа в январе — сентябре 2020 года составила 14,5 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

«Наибольшая миграционная убыль сложилась в Омской области (почти 7 тыс. человек), — уточнил региональный орган статистики. — Миграционный прирост наблюдался в пяти регионах округа, наибольший — в Новосибирской области (0,7 тыс. человек)».

Число прибывших в Сибирь за это время составило 351 154 человека, число выбывших — 365 683 человека.

Согласно официальным данным, миграционный прирост населения Республики Алтай за девять месяцев текущего года составил 491 человек, в Туве — 662 человека, в Хакасии — 400 человек, в Красноярском крае — 590 человек, в Новосибирской области — 738 человек.

В то же время миграционная убыль населения наблюдалась в Алтайском крае — 617 человек, в Иркутской области — 3965 человек, в Кемеровской области — 1076 человек, в Омской области — 6980 человек, в Томской области — 4772 человека.