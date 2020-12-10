Иркутск, 10 декабря, 2020, 05:23 — ИА Регнум. На Байкале сегодня, 10 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает gorodbratsk.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Эпицентр землетрясения находился в дельте озера, в 16 км северо-западнее от населенного пункта Дубинино.

Жители Иркутска в 05:45 по местному времени ощутили толчки мощностью 5−6 магнитуд. По свидетельству очевидцев, это было довольно редкое — «горизонтальное» землетрясение: предметы не подпрыгивали, а расшатывались.

Подземные толчки силой 5−6 магнитуд ощущались также в столице Бурятии — Улан-Удэ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, землетрясение, произошедшее в ночь на 22 сентября 2020 года, ощутили жители 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Бурятии.

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