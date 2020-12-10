Владивосток, 10 декабря, 2020, 05:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке установили три тёплых и «умных» остановочных павильона на Третьей Рабочей, Нейбута и Маяке. Всего же запланирован монтаж 28 таких остановок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба правительства Приморского края «Умная» остановка во Владивостоке

Читайте также: В столице БАМа появятся «умные» остановки

«Впервые в этом году в городе устанавливаем такие остановочные павильоны. Они не только тёплые, но и «умные» — с освещением, навигационными табло, видеонаблюдением, USB-зарядками», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Летом уже три таких павильона поставили на остановках «Гоголя», «Луговая» и «Детская поликлиника» в микрорайоне Снеговая Падь.

Новые павильоны будут размещать в разных районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице БАМа Тынде появятся «умные» остановки с инфракрасными обогревателями и скамейками с подогревом.