Минобороны России расторгло многомиллионный контракт с судостроителем
Москва, 10 декабря, 2020, 04:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы рассмотрел по существу иск Министерства обороны России на сумму свыше 1,04 млрд рублей к камчатскому АО «Северо-восточный ремонтный центр». Требования министерства были удовлетворены частично — с ответчиком был расторгнут государственный контракт и взыскано более 465 млн рублей неотработанного аванса. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
Судья Титова решила «расторгнуть государственный контракт
Также ответчику предстоит выплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 95,6 тыс. рублей.
Напомним, иск был подан в августе 2020 года. Компания-ответчик базируется в Вилючинске и работает в сфере ремонта и технического обслуживания судов и лодок. Управляет активом АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».