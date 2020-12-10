Москва, 10 декабря, 2020, 04:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы рассмотрел по существу иск Министерства обороны России на сумму свыше 1,04 млрд рублей к камчатскому АО «Северо-восточный ремонтный центр». Требования министерства были удовлетворены частично — с ответчиком был расторгнут государственный контракт и взыскано более 465 млн рублей неотработанного аванса. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

сврц.рф АО «Северо-восточный ремонтный центр»

Судья Титова решила «расторгнуть государственный контракт от 25.11.2010 года №704/27/6КРК/КЭ/1279−10» и взыскать с АО в пользу Минобороны РФ «неотработанный аванс в размере 465 933 873,60 рубля», отказав в остальной части требования.

Также ответчику предстоит выплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 95,6 тыс. рублей.

Напомним, иск был подан в августе 2020 года. Компания-ответчик базируется в Вилючинске и работает в сфере ремонта и технического обслуживания судов и лодок. Управляет активом АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».