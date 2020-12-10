Якутск, 10 декабря, 2020, 03:28 — ИА Регнум. Истец, который потребовал взыскать с алмазодобывающей компании «Алроса» нераспределённое имущество ликвидированного юридического лица — ОАО «Алмазы Якутии» — в виде 135,5 млрд рублей, настаивает на принятии иска. Ранее арбитраж Якутии отказался принимать исковое заявление к производству, но Геннадий Прачев подал апелляционную жалобу, которую из-за недочётов до 31 декабря 2020 года оставили без движения, передаёт ИА REGNUM.

(сс)Ptukhina Natasha АК «АЛРОСА»

Истец заявлял, что был акционером компании «Алмазы Якутии», которая позднее была ликвидирована. Ранее бывшие акционеры уже обращались с аналогичными исками, но вердикты были не в их пользу.

В этот раз Геннадий Прачев потребовал признать ничтожной сделку по отчуждению акций АОЗТ «Алмазы России-Саха» через списание с лицевого счета ОАО «Алмазы Якутии» сертификата на 23% акций акционерного общества, а также он требовал применить последствия ничтожной сделки в виде односторонней компенсационной реституции и взыскания с «Алросы» нераспределенного имущества ликвидированного юрлица (ОАО «Алмазы Якутии») в виде денежных средств — 135 515 367 592 рублей. Помимо этого, заявитель настаивал на признании ничтожной сделкой покупку акций банка «Держава» и взыскании всё с той же «Алросы» 2 819 937 402 рублей, как нераспределенного имущества «Алмазов Якутии», а также оспаривал сделку по отчуждению акций АО «Свобода» в размере 34% уставного капитала и требовал взыскания более 55,7 млн рублей. Ещё одно требование касалось оспаривания отчуждения доли ОАО «ЭМЗ» (31% акций) и применения последствия ничтожной сделки в виде взыскания 19,35 млн рублей и по аналогии — взыскания 35,72 млн рублей после признания ничтожной сделки по отчуждению доли ОАО «Алмазы Якутии» в ООО КБ «Мак-Банк». И, наконец, Прачев потребовал назначить процедуру распределения обнаруженного имущества ОАО «Алмазы Якутии» и распределения денежных средств между лицами, имеющими на это право.

Судья в принятии иска отказал, но заявитель с этим не согласился и пытается оспорить решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, это не первая попытка Геннадия Прачева получить компенсацию за несколько акций ликвидированной компании.