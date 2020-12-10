Якутск, 10 декабря, 2020, 03:31 — ИА Регнум. Если вкладывать деньги в развитие железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока, то есть смысл продолжить строительство железной дороги от Якутска до Магадана, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя сообщение президента РФ Владимира Путина о том, что компания РЖД подготовила инвестиционную программу, обеспечивающую надёжность работы железнодорожной отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

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«Расширение железнодорожной сети Дальневосточных регионов имеет большую перспективу в будущем. Это позволит освоить многие месторождения золота, угля, железной руды, олова и других полезных ископаемых, а также Южной и Восточной Якутии. С этой точки зрения имеет смысл продолжить строительство железной дороги от Якутска до Магадана», — считает Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава РЖД Олег Белозеров заявил о том, что мост с материка на Сахалин будет построен. Правда, информации о конкретных сроках пока нет.