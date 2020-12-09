Тюмень, 10 декабря, 2020, 00:01 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2020 году вырос средний размер взятки. Если в 2019 году он составил 75 тыс. рублей, то в этом году — 195 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Рост среднего чека мздоимства связан с улучшением работы по выявлению преступлений коррупционной направленности, поясняют в надзорном ведомстве.

За 10 месяцев 2020 года на территории Тюменской области зарегистрировано 399 коррупционных преступлений. Из них 213 мошенничеств и растрат с использованием служебного положения, 122 дела о получении и даче взяток, 30 коммерческих подкупов, 27 злоупотреблений и превышений должностных полномочий.