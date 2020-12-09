Париж, 9 декабря, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Франция считает «маловероятным» достижение 9 декабря соглашения между Евросоюзом и Великобританией о торговых отношениях после выхода последней из организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Как сообщает Reuters в среду, 9 декабря, незадолго до начала переговоров между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен источник в администрации президента Франции Эммануэля Макрона сообщил, что «вероятность Brexit без соглашения растет».

«Их позиции настолько далеки друг от друга на данный момент… поэтому маловероятно, что соглашение будет достигнуто сегодня вечером», — пояснил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Джонсон заявил, что «ни один британский премьер не согласился бы на такие требования» Евросоюза по торговой сделке, которая могла бы вступить в силу после окончания переходного периода по Brexit.