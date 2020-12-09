Анкара, 9 декабря, 2020, 23:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что его правительство «не сильно беспокоят» возможные санкции Европейского союза из-за спора в Восточном Средиземноморье, 9 декабря сообщает агентство Anadolu.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган отметил, что ЕС «никогда не действовал честно» и «никогда не выполнял своих обещаний», а Турция будет защищать свои интересы.

«В Восточном Средиземноморье мы продолжим защищать свои права. Здесь не будет компромиссов. Но если Греция действительно будет действовать как честный сосед, мы сядем за стол переговоров» , — заявил Эрдоган.

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