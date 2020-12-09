Париж, 9 декабря, 2020, 23:21 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умерли 56 648 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 296 пациентов. Об этом в среду, 9 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Russian.news.cn Скорая медицинская помощь во Франции

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 14 595 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,324 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря во Франции был траурный день, посвященный бывшему президенту страны Валери Жискар д'Эстену, 2 декабря 2020 года скончавшемуся от осложнений вируса SARS-CoV-2.