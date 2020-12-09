Мурманск, 9 декабря, 2020, 23:10 — ИА Регнум. В Мурманске в День Героев Отечества открыли памятник героям Великой Отечественной войны — оленеводам. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Gov-murman.ru Памятный мемориал «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Мурманск, 09.12.2020

«Без оленетранспортных батальонов освобождение Севера было бы невозможно. «Арктические танки» вывезли с линии фронта более десяти тысяч раненых солдат, отправили на передовую 17 тысяч тонн боеприпасов, вытащили из тундры 160 самолетов. Этот мемориал будет напоминанием о том огромном вкладе в Великую Победу, который внесли наши оленетранспортные батальоны», — заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Напомним, оленетранспортные батальоны были сформированы в ноябре 1941 года. Защищали северные рубежи оленеводы из Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа. Всего с помощью оленей с линии фронта эвакуировали более 10 тысяч человек и 160 самолетов, доставлено по бездорожью 17 тысяч тонн боеприпасов, около 8 тысяч военнослужащих и партизан переправлено для выполнения боевых заданий.