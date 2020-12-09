Минск, 9 декабря, 2020, 22:50 — ИА Регнум. За угрозу российскому журналисту оперативники задержали минчанина, который «работает в столичном соццентре религиозного толка». Об этом 9 декабря проинформировала пресс-служба МВД Белоруссии.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости в Минске

«В сентябре в милицию обратился 31-летний продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону, — сказано в сообщении. — Оперативники ГУБОПиК МВД выяснили, что заявителю звонил 47-летний житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним».

Следователи возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Белорусская милиция опубликовала «аудиозвонок и признание задержанного».

Напомним, Константин Придыбайло появился в «президентском пуле» Александра Лукашенко осенью 2020 года, в разгар массовых протестов и увольнений пропагандистов из белорусских госСМИ. Тогда же выяснилось, что из России в Минск была направлена большая помощь, позволившая избежать паралича госагитпропа.