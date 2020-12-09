Париж, 9 декабря, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Из-за невозможности проводить религиозные службы во время карантина, введенного во Франции для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, Католическая церковь страны пережила «настоящий финансовый шок».

Священник

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Как сообщает Le Figaro, в среду, 9 декабря, Конференция католических епископов Франции опубликовала финансовую отчетность, согласно которой убытки организации в 2020 году составили 90 миллионов евро, что эквивалентно падению денежных ресурсов на 30−40%.

Это объясняется полным или частичным закрытием церквей во время обоих этапов режима самоизоляции во Франции.

Напомним, 3 декабря министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о внедрении новых правил богослужений, призванных помешать распространению вируса SARS-CoV-2 среди прихожан.

Посетители храмов должны будут оставлять минимум два свободных места между собой и не занимать все ряды в ходе молитвы. Эти меры войдут в силу 15 декабря, как и другие ограничения, связанные с проведением богослужений во Франции.