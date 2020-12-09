Вашингтон, 9 декабря, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Космическая гонка продолжается, США в ней лидируют, но конкуренция со стороны России и Китая нарастает, заявил 9 декабря вице-президент США Майк Пенс на заседании Национального космического совета.

Советский плакат. К солнцу! К звездам!

«Космос — это вакуум, но в сфере национальной безопасности мы не действуем в вакууме. Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, мы лидируем, но мы не одни», — сказал Пенс.

По его словам, «Россия расположила в космосе противоспутниковое оружие», а Китай «создал новую пилотируемую станцию и их беспилотный корабль доставит образцы с Луны в ближайшие недели».

Поэтому, напомнил Пенс, для защиты интересов США в космосе были созданы космические силы.

«Это соревнование, которое мы выигрываем сейчас и будем выигрывать в будущем», — заявил Пенс.