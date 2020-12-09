Курган, 9 декабря, 2020, 22:11 — ИА Регнум. Курганские пенсионеры и бюджетники до конца 2020 года получат дополнительные выплаты в размере пять тысяч рублей. На эти цели будут направлены более 300 млн рублей, сэкономленные из средств на содержание административного аппарата региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Единоразовые дополнительные выплаты получат более шести тысяч пенсионеров старше 65 лет, которые получают минимальную пенсию. А также бюджетники, чья зарплата ниже минимального размера оплаты труда.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что рост доходов населения — это значимая часть работы по развитию региона.