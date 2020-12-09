Пятигорск, Ставропольский край, 9 декабря, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Медики Ставропольского края разработали препарат, обеспечивающий подавление вирусной активности COVID-19, сообщает 9 декабря региональный минздрав.

Алексей Колчин ИА REGNUM В лаборатории

По утверждению ведомства, препарат, созданный медиками Пятигорска, прошел исследования в российском институте имени Гамалеи.

«Исследование токсичности и противовирусной активности препарата уже прошло в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ «НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России», — указано в сообщении.

Исследования продемонстрировали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка на зараженные клетки снижается в 5−13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток, в которые не вводился этот препарат.

Предложенный ставропольскими медиками метод лечения основан на блокировке вирусной РНК.

«Что касается лечения COVID-19, то пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2», — отметили в минздраве Ставрополья.

«Сейчас исследовательская группа ведет переговоры с фармкомпаниями и государственными венчурными фондами, деятельность которых связана с финансированием разработок новых отечественных лекарственных препаратов, чтобы была возможность приступить, в том числе, к этапу доклинических исследований. Таким образом, исследования пятигорских врачей дают надежду на создание эффективного препарата от COVID-19», — поясняет ведомство.