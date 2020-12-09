Аддис-Абеба, 9 декабря, 2020, 21:49 — ИА Регнум. В странах Африки зарегистрировано почти 2,3 млн случаев и более 54,5 тыс. жертв коронавирусной инфекции, 9 декабря сообщает Africa CDC.

(сс) USAID Больница в Африке

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По информации Африканского союза, на континенте выявлено уже 2 286 786 случаев COVID-19. Жертвами заболевания стали 54 583 человека. Вылечены 1 957 409 пациентов.

Наибольшее число случаев COVID-19 на континенте подтверждено в ЮАР (821 889). На втором месте — Марокко (384 088). На третьем — Египет (119 281).

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