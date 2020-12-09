Москва, 9 декабря, 2020, 21:33 — ИА Регнум. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с руководителем Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Илахи оглы Тахмазли, посвященные вопросам поставок из республики продукции растительного происхождения. Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба российского ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

В ходе переговоров Сергей Данкверт подчеркнул, что Россельхознадзор неоднократно информировал компетентное ведомство Азербайджана о «принявших систематический характер выявлениях карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов в плодоовощной продукции азербайджанского происхождения, отправляемой в Россию», говорится в сообщении.

Было отмечено, что Россельхознадзор ожидает от азербайджанской стороны результатов расследования каждого случая обнаружения карантинных объектов. Кроме того, предложено провести 11 декабря переговоры специалистов компетентных ведомств двух стран для обсуждения сложившейся ситуации.

Сообщается, то стороны также проработают возможность применения принципа регионализации при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана.

Напомним, накануне в Россельхознадзоре сообщили, что Россия с 10 декабря вводит запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана в связи с выявлением в данной продукции вредителей.