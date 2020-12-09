Йошкар-Ола, 9 декабря, 2020, 21:21 — ИА Регнум. На базе Новоторъяльской межпоселенческой центральной библиотеки реализован крупный федеральный проект, первый и пока единственный в Марий Эл. Здесь открылась современная многофункциональная библиотека, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

На реализацию проекта было направлено 12 млн рублей, из которых 10 млн — средства федерального бюджета. Был проведен капитальный ремонт здания, обновлены внутренние помещения, закуплено мультимедийное оборудование. На 2 млн рублей было приобретено 4,9 тыс. библиотечных изданий, включая издания в формате 3D.

Библиотека поделена на тематические зоны: индивидуального чтения, обучения компьютерной грамотности, реализации проектной деятельности и проведения мастер-классов. Также есть конференц-зал для деловых встреч и творческая зона, которая трансформируется в мини-кинозал.

Видеопоздравление с открытием библиотеки направила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. Она напомнила, что Новоторъяльская библиотека имеет большую историю, чем республика — 120 лет.

«Она обслуживала своих читателей даже в годы Великой Отечественной войны, не закрываясь ни на один день. Я искренне поздравляю с созданием нового современного пространства библиотеки всю республику», — говорится в видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по созданию библиотеки нового типа реализован в рамках национального проекта «Культура». Модельные библиотеки — это не просто хранилища с возможностью получить книгу во временное пользование, это многофункциональный центр с мультимедийным оборудованием, возможностью высокоскоростного доступа в интернет и выходом на Национальную электронную библиотеку.

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