Берлин, 9 декабря, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Увеличение расходов на оборону необходимо Германии из-за российской военной политики, заявила 9 декабря германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Комментируя выступление уполномоченного бундестага по вопросам обороны Ханса-Петера Бартельса, который сказал, что нужно разговаривать «с позиции силы» на дипломатических переговорах, Крамп-Карренбауэр заявила:

«Тот, кто серьёзно занимался программой вооружений российской стороны, понимает, о чём говорит Бартельс».

Чиновник добавила, что из-за российского фактора нужны большие, чем сейчас, вложения в оборону Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крамп-Карренбауэр в конце ноября уже делала заявление о разговоре с Россией «с позиции силы», что вызвало недоумение у многих российских граждан.

Обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин заметил, что германский чиновник преждевременно напугалась, видя модернизацию ВС РФ.