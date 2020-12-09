Ижевск, 9 декабря, 2020, 21:05 — ИА Регнум. В социальных сетях в последнее время появляются сообщения об участившихся полётах самолётов над Ижевском. Ситуацию прокомментировали в региональном оперативном штабе.

Пресс-служба правительства Удмуртии

В сообщении говорится, что ситуацию в воздушном пространстве над Ижевском можно самостоятельно отслеживать на портале flightradar. В прикрепленном к сообщению скриншоте с указанного сайте видно, что над столицей Удмуртии увеличилась частота транзитных полётов, именно поэтому жители города замечают в небе следы пролетающих воздушных судов.

«Никакой мистики», — отмечается в сообщении.

В штабе констатировали, что на этом фоне жители города в соцсетях распространяют «различные конспирологические теории, вплоть до «распыления веществ» над городом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Удмуртии начал работать Центр управления регионом (ЦУР). Специалисты центра в реальном времени отслеживают сообщения к исполнительным органам власти республики во всех интернет-источниках, включая социальные сети, личные аккаунты представителей власти, а также каналы во всех мессенджерах. На основе мониторинга создается «тепловая карта» проблем.