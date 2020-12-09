Донецк, 9 декабря, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Миномётный обстрел города Горловка (ДНР) осуществили ВСУ, сообщает 9 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Атака началась в 16:30 мск со стороны Дзержинска (Украина). В направлении Горловки украинская сторона выпустила 18 мин калибром 82 мм.

Напомним, 5 декабря ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, повредив два дома.