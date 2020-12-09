Вашингтон, 9 декабря, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Американское правительство объявило о новых санкциях против иранского чиновника Хасана Айрулу, а также Международного университета им. аль-Мустафы из Ирана, которые, по обвинениям со стороны США, связаны со спецподразделением «аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 9 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что меры введены решения американского министерства финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Х. Айрулу обвиняют в поддержке и поставкам оружия йеменским хуситам, которым КСИР и «аль-Кудс» помогают в поставках оружия и военной подготовке. Что касается университета аль-Мустафы, то американская сторона настаивает, что в нем создана площадка для вербовки агентуры и сборки разведывательных данных.

Кроме этого, США также объявили о санкциях в отношении действующего в Иране гражданина Пакистана, фамилия которого не называется.