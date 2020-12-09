Курган, 9 декабря, 2020, 20:25 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 109 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 37 зарегистрированы в Кургане, сообщает 9 декабря региональный оперативный штаб.

Минобороны России Военные медики за три недели вылечили более 1600 пациентов с COVID-19 в Курганской области

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 106 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 9 декабря выявлено 9754 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8424 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.