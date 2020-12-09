Киев, 9 декабря, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Украина еще не разработала так называемый план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил вечером 9 декабря в эфире украинского телевидения глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

По его словам, Совнацбез Украины в настоящий момент только готовит решение, которое будет фиксировать новые подходы к мирному урегулированию. Кравчук отметил, что не может обсуждать подробности.

«Во-первых, его (плана) еще нет, над ним работают, и это (новый план) не вопрос контактной группы. Мы берем в работу то, что решается на уровне государства, на уровне нормандского формата и работаем именно в этом контексте», — заявил политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявлял, что отводит год на урегулирование конфликта в Донбассе в рамках нынешних договоренностей, после чего Киев будет применять принципиально другой план. В мае 2020 года в ходе большой пресс-конференции Зеленский заявил, что существует план «Б» для Донбасса, но не конкретизировал, в чём он заключается.

7 декабря Кравчук заявил, что Совет национальной безопасности Украины может принять новый план по Донбассу уже в начале 2021 года.

В конце ноября заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что отведенный ранее год на завершение войны на Донбассе истек, но ситуация свидетельствует о движении вперед.

«Вопросы мира всё равно двигаются, есть план Б», — добавил он.

7 декабря 2019 года состоялось заседание Совнацбеза Украины на котором были приняты пять вариантов развития ситуации в Донбассе.