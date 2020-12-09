Граффити, созданные «Волонтерской ротой», украсили Москву в День героев
Москва, 9 декабря, 2020, 20:06 — ИА Регнум. Новое патриотическое граффити, созданное активистами «Волонтёрской Роты Боевого братства» проекта «Город героев Москва», украсило 9 декабря район Москвы Внуково.
На торжественном открытии новой культурной точки района собрались волонтёры и представители Управы района Внуково.
На рисунке художник запечатлел старшего лейтенанта, женщину-медика времён Великой Отечественной войны с фронтовыми наградами, и подписью: «Медики. Герои тогда, Герои сейчас», которая, по задумке авторов, символизирует преемственность поколений.
Это уже третье масштабное граффити во Внуково. Рисунки создаются в рамках проекта «Стрит-арт мастерская «Образ Победы», руководителем которого является федеральный координатор «Волонтёрской Роты» Серафим Иванов.
Данный рисунок был создан при непосредственном участии профессионального художника Даниила Гребенщикова.