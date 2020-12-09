В Тамбовской области завершены дорожные работы по нацпроекту
Тамбов, 9 декабря, 2020, 19:57 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году приведены в нормативное состояние почти 70 км дорог. Финансирование достигло почти 1,3 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
В регионе второй год реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря ему, в этом году в нормативное состояние приведено почти 70 км автомобильных дорог местного и регионального значения. На эти цели затрачено около 1,3 млрд рублей.
В регионе подчёркивают, что контроль был достаточно действенным. Дорожные строители заметно улучшили качество работ.
Помимо ремонта изношенного покрытия, подрядчики провели необходимые работы в местах пересечений и примыканий дорог, обустроили заездные карманы для общественного транспорта, установили новые остановочные павильоны, барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика.
По участку автомобильной дороги «Каспий» заключён государственный контракт на принципах контракта жизненного цикла, когда подрядчик взял на себя обязательство содержать дорогу до октября 2024 года.
Большой объем дорожных работ проведен в областном центре. В том числе проложена подъездная автодорога к новым детским садам «Машенька» и «Медвежонок». Для безопасности дорожного движения переустроено кольцевое пересечение улиц Мичуринской и Свободной. Здесь появился обустроенный перекрёсток со светофорным регулированием движения.