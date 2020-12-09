Киев, 9 декабря, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Нынешняя зыбкая пауза в Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией конфликта, заявил в своем обращении сегодня, 9 декабря, экс-президент Украины Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Политик считает, что на дипломатическом фронте нынешняя украинская власть практически «свернула борьбу с Кремлем», и это, по его словам, дезориентирует международных партнеров Украины.

Он призвал Зеленского из допущенных ошибок сделать выводы и подчеркнул, что «нормандский процесс» урегулирования, «за разблокировку которого кое-кто повесил себе медальку», на самом деле остановлен.

Порошенко также рассказал свой план действий по Донбассу, в котором упоминается активное участие американской стороны в переговорном процессе на «донбасском треке», в том числе через ее привлечение к «нормандскому формату» после смены администрации в Белом доме. Среди других предлагаемых шагов — размещение в Донбассе «голубых касок» ООН по мандату Совета Безопасности ООН и постоянное повышение санкционного давления на «российского агрессора».

ИА REGNUM напоминает, что 9 декабря 2019 года в Париже состоялась последняя на сегодня встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате», где стороны согласовали ряд шагов для урегулирования конфликта в Донбассе.

По поводу годовщины мероприятия свои заявления сделали президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины.

Во всех своих обращениях нынешняя власть Украины подчеркивает важность перемирия, которое длится в Донбассе уже пятый месяц.