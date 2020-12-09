Москва, 9 декабря, 2020, 19:38 — ИА Регнум. 23-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич не полетел в Загреб на матч шестого заключительного тура групповой стадии Лиги Европы против «Динамо».

Антон Зайцев Никола Влашич

Потерпев поражение от «Вольфсберга» в пятом туре, ЦСКА потерял теоретические шансы на выход из группы.

В текущем сезоне Никола Влашич, приняв участие в 20-ти матчах во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.