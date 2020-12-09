Сургут, Югра, 9 декабря, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Глава крупнейшего города Югры, мэр Сургута Вадим Шувалов сложил свои полномочия 9 декабря 2020 года в связи с переходом на другое место работы. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Admsurgut.ru Вадим Шувалов

«Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Я буду и дальше продолжать работать в ваших интересах, интересах нашего Сургута и Югры!» — заявил Вадим Шувалов.

Пока временно исполнять полномочия главы Сургута, по информации «Сургутской трибуны», будет заместитель мэра Алексей Жердев. Имя нового градоначальника станет известно после выборов, которые пройдут в январе 2021 года. Напомним, главу Сургута избирают депутаты местного парламента из кандидатов, предложенных специальной комиссией.

«Говоря простым обывательским языком, случился «нежданчик». Явно никто не ожидал, что глава города не дотянет до выборов и таким образом сложит полномочия. Наверное, завтра мы услышим от Вадима Николаевича объяснение своего решения», — прокомментировал депутат думы Сургута Сергей Хрипков решение Шувалова.

Напомним, Вадим Шувалов был главой Сургута с 2016 по 2020 годы.